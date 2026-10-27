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Глава "Рособоронэкспорта" заявил о высоком интересе стран Африки к российскому оружию

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - РФ развивает проекты военно-технологического сотрудничества со странами Африки, а портфель заказов со странами континента составляет около 30% от общего объема подписанных контрактов компании, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сегодня мы видим высокий интерес стран континента к российской продукции и желание сотрудничать с Россией. Мы предлагаем взаимовыгодное партнерство, основанное на уважении, честности и доверии", - сказал Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании во вторник.

Там заявили, что АО "Рособоронэкспорт" примет участие в третьем саммите, экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка.

"Рособоронэкспорт рассматривает Африку как один из наиболее перспективных регионов мира по развитию военно-технического сотрудничества. Текущий портфель заказов со странами континента составляет около 30% от общего объема подписанных контрактов компании", - сказал Михеев.

"Наряду с поставками современных вооружений мы активно развиваем проекты военно-технологического сотрудничества, которые способствуют росту и модернизации национальной промышленности африканских стран", - заявил глава компании.

По данным пресс-службы, "Рособоронэкспорт" на форуме презентует российские разработки в области кибербезопасности, в том числе систему разведки по открытым источникам (OSINT), построенную на нейросетях, платформу для защиты от кибератак, выявления уязвимостей, поиска утечек данных.

Кроме того, будут показаны системы в рамках проекта "Антидроновый купол", различные беспилотники, стрелковое оружие.

Рособоронэкспорт
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