МИД РФ выступил за восстановление полноформатной работы Арктического совета

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия выступает за восстановление полноформатной работы Арктического совета, заявили во вторник в МИД РФ.

"Констатированы важность восстановления полноформатной работы Арктического совета, востребованность неполитизированных международных контактов по линии коренных народов, представителей экспертного и научно-исследовательского сообществ", - говорится в сообщении МИД по итогам заседания коллегии.

В российском МИД отметили, что Россия остается неизменно открытой к прагматичному и взаимоуважительному диалогу по Арктике с заинтересованными зарубежными партнерами и стремится к поддержанию мира и стабильности в регионе.

Во вторник под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялось заседание коллегии МИД на тему "О ситуации в Балтийско-Арктическом регионе". В мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев, представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, администрации президента, Минвостокразвития, Минприроды, госкорпорации "Росатом", профильных ведомств и организаций.