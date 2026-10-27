Комитет ГД не увидел единого подхода к планируемому повышению в РФ налоговых штрафов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам указывает на отсутствие единого подхода к изменению размеров налоговых штрафов во внесенных правительством поправках в Налоговый кодекс (НК) РФ.

Законопроект (№ 617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета. Комитет рекомендовал принять его в первом чтении, заключение комитета опубликовано в электронной базе данных парламента.

"Размер штрафов приводится к экономически оправданной величине путем их индексации на уровень прошедшей с года их установления инфляции. При этом не усматривается единый подход к изменению размера штрафов, в частности, размеры штрафов, которые не индексировались в течение одинакового периода времени, увеличиваются на разную величину", - обращает внимание комитет.

В частности, штраф за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе (пункт 1 статьи 116 НК), не пересматривавшийся с 2010 г., повышается в 3 раза, а штраф за непредставление налоговой декларации (пункт 1 статьи 119 НК), последний раз увеличенный также в 2010 г., - в 2,6 раза.

Кроме того, по мнению комитета, с учетом позиции деловых объединений дополнительного обоснования требует повышение штрафов в сфере контролируемых сделок, контролируемых иностранных компаний (КИК) и международных групп компаний. Эти штрафы были увеличены в 2024 г. на величину, значительно превышающую накопленную инфляцию: в частности, штраф за непредставление уведомления о контролируемых сделках (ст. 129.4 НК) - с 5 тыс. до 100 тыс. руб., штраф за непредставление странового отчета, национальной или глобальной документации международной группы компаний (ст.129.11) - со 100 тыс. до 1 млн руб. Комитет считает, что их повторное повышение необходимо обосновать с учетом оценки практических результатов увеличения 2024 г. и анализа его эффективности.

Как сообщалось, законопроект предусматривает повышение с 1 января 2027 г. большинства штрафов в твердой сумме за нарушение налогового законодательства в 1,16-3 раза, а для свидетелей, уклоняющихся от явки или от дачи показаний, - в 14 раз. Штрафы, исчисляемые в процентах, в том числе за неуплату налога, законопроект не меняет, но в ряде составов повышает их минимальный размер. Так, штраф за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет (статья 116 НК) вырастет с 10 тыс. до 30 тыс. руб., минимальный штраф за непредставление декларации (статья 119 НК) - с 1 тыс. до 2,6 тыс. руб. По составам, связанным с КИК, контролируемыми сделками и международными группами компаний, рост составит в основном 1,2-1,5 раза. В частности, штраф за непредставление уведомления о контролируемых сделках (ст. 129.4 НК) вырастет со 100 до 120 тыс. руб., штраф за непредставление странового отчета, национальной или глобальной документации международной группы компаний (ст.129.11) - с 1 млн до 1,2 млн руб.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 29 октября.