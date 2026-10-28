Движение закроют на ряде дорог в центре Москвы 28 октября из-за саммита "Россия-Африка"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Движение в центре Москвы на некоторых улицах, набережных, мостах и в проездах 28 октября будет временно перекрыто из-за саммита "Россия-Африка", сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, 28 октября с 10:00 и до окончания мероприятия будет закрыто движение на улицах Ильинке, Варварке, Москворецкой, Тверской, Моховой, Охотный Ряд, Петровке, Большой Никитской, Волхонке и Ленивке; на площадях Новой и Старой; на Москворецкой, Пречистенской и Кремлевской набережных; Большом Москворецком и Малом Устьинском мостах; в Театральном, Китайгородском и Соймоновском проездах.

На Варварке также будет временно запрещена парковка.

Дептранс рекомендует водителям использовать для поездок метро, Московское центральное кольцо или Московские центральные диаметры.

Саммит "Россия-Африка" пройдет в Москве 28-29 октября.