Проект о возврате купленного дистанционно товара надлежащего качества прошел I чтение

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании регулирования процедуры возврата товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом.

Законопроект № 1297721-8, кроме того, обеспечивает возможность проверки состояния возвращаемого товара при его получении продавцом.

Также в проекте закона предлагается закрепить обязанность по информированию потребителей о праве на возврат товара надлежащего качества (включая информацию о способах возврата товара, о расходах, связанных с доставкой возвращаемого товара продавцу, о рисках случайной гибели или повреждения товара в процессе его транспортировки) для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, включая партнеров-продавцов, осуществляющих такую деятельность на посреднической цифровой платформе.

Вместе с тем требуют уточнения ряд положений законопроекта, считают в профильном комитете Госдумы по промышленности. Так, комитет считает целесообразным установить обязанность продавца, "действуя добросовестно, определять способ возврата товара в договоре с потребителем, предлагая удобные способы возврата товара надлежащего качества, проданного дистанционно, минимизирующие расходы покупателя на возврат такого товара продавцу, с указанием, что потребитель вправе выбирать любой, в том числе, не предложенный продавцом, способ возврата товара", указывается в заключении комитета. По мнению членов комитета, проектируемые положения о праве потребителя произвольно определять способ возврата изделия исключают участие в этом процессе продавца и в достаточной мере не ограждают продавца от злоупотреблений со стороны покупателя.

По мнению комитета, также требуется определить категории товаров, в отношении которых применяется право на дистанционный возврат товара надлежащего качества.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин отметил, что инициатива может быть полезной "каждому, кто хоть раз заказывал что-то онлайн". "Представьте ситуацию: человек живет в глубинке, до магазина продавца сотни километров. Заказал куртку, она не подошла. Он готов отправить ее обратно почтой за свой счет. А продавец говорит: возврат только лично в магазине. Право формально есть, а воспользоваться им нельзя. Конституционный суд в феврале 2026 года прямо указал на эту несправедливость", - сказал Игошин журналистам.

Законопроект внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по промышленности Владимиром Гутеневым.