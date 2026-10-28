"Росатом" надеется на сотрудничество по атому с Эфиопией, Руандой и Замбией

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российская госкорпорация "Росатом" рассчитывает на сотрудничество по атому с Эфиопией, Руандой и Замбией, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев в кулуарах форума "Россия - Африка".

"Мы верим, что решим вопрос рано или поздно со строительством атомной электростанции в Эфиопии. Руанда, Замбия тоже (возможны - ИФ)", - сказал он.

Строительство АЭС в Эфиопии обсуждается уже довольно давно. В 2019 году было подписано межправсоглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Тогда Лихачев сообщал, что обсуждается станция большой мощности. В то же время в прошлом страна сообщала об интересе и к малым мощностям. .

В сентябре 2025 года Россия и Эфиопия подписали план действий о развитии проекта АЭС на территории этой страны. В конце 2025 года сообщалось об обсуждении станции большой мощности.

С Руандой в 2018 году "Росатом" подписывал меморандум о взаимопонимании в области использования мирного атома. А в мае этого года Лихачев говорил, что "Росатом" договорился о строительстве АЭС в стране (без пояснений, о какой мощности идет речь - ИФ). В 2020 г. "Росатом" в годовом отчете сообщал об обсуждении с Руандой возможного строительства АЭС малой мощности.

С Замбией межправсоглашение о сотрудничестве в области мирного атома была подписано весной 2016 года. Договоренности сторон предусматривали, в частности, сооружение в Замбии центра на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт, оснащенного лабораториями и функциональными комплексами для проведения целого спектра научных изысканий.

В прошлом стороны также договоривались о проведении предТЭО (предварительное технико-экономическое обоснование) сооружения атомной станции в африканской стране.