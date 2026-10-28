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"Рособоронэкспорт" передал Эфиопии истребители Су-35

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" передал Военно-воздушным силам Эфиопии партию самолетов Су-35, сообщила в среду ИС "Вести".

"Самолет интересный, выбор на него пал неслучайно – одна из лучших платформ, которая зарекомендовала себя в условиях СВО, в условиях взаимодействия с ПВО и с системами радиоэлектронной борьбы. На самом деле комплекс необходим в сегодняшней ситуации Вооруженным силам Эфиопии",- заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, его слова приводятся в сообщении.

Там отмечается, что показ техники эфиопским получателям прошел в среду в Жуковском, партия состоит из двух самолетов.

По официальным данным, Су-35 – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

По официальной информации, первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай.

Рособоронэкспорт Китай Эфиопия
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