Ростуризм призвал отказаться от посредников при продаже авиабилетов в Болгарию

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ростуризм призвал отказаться от посредников при реализации авиабилетов в Болгарию после скандала с туроператором "Турово".

"Ростуризм считает необходимым изменение сложившейся системы оказания услуг авиаперевозки российским туристам, отправляющимся в Болгарию. Нынешняя система предполагает многоуровневые цепочки посредников, непрозрачные схемы и условия взаиморасчетов между ними, монополизацию некоторых сегментов рынка отдельными компаниями и заключение договоров с односторонними обязательствами, не защищающих интересы туристов. Все это создает предпосылки для удорожания услуг и неисполнения обязательств перед потребителями", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В Ростуризме напомнили, что из-за спора двух хозяйствующих субъектов - российского туроператора "Турово" и болгарского "Ной Травел" - в конце августа 2018 года порядка 1,5 тыс. российских туристов, в том числе около 150 детей, находившихся на отдыхе в Болгарии, столкнулись с невозможностью воспользоваться оплаченными авиабилетами обратно в Россию.

В Ростуризме подчеркнули, что спор между хозяйствующими субъектами не должен отражаться на туристах. "Потребителям, безусловно, должны быть в полном объеме оказаны оплаченные ими услуги, а разногласия должны быть урегулированы в суде после завершения чартерной программы", - заключили в службе.