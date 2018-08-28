Интернет-омбудсмен увидел здравый смысл в изменении политики Telegram

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Изменения политики конфиденциальности мессенджера Telegram не связаны с действиями Роскомнадзора, но могут послужить выходом из возникшего между российскими спецслужбами и мессенджером конфликта, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Изменения политики конфиденциальности Telegram произошли в соответствии со здравым смыслом. Любой владелец интернет-сервиса, человек с гражданской позицией не будет пренебрегать требованиями безопасности", - сказал "Интерфаксу" Мариничев.

По его словам, естественно и необходимо "при мотивированном обращении по возможности предоставлять информацию о потенциальных террористах с целью обеспечения безопасности".

"Это констатация факта, который был, есть и будет. Никакого отношения к Роскомнадзору не имеет данная ситуация", - заявил интернет-омбудсмен.

Он считает, что изменения политики конфиденциальности Telegram показывают транспарентность и прозрачность со стороны сервиса.

"На самом деле у нас другие претензии со стороны правоохранительных органов, они являются избыточными, они несут снижение уровня безопасности для российских граждан и технически они неисполнимы", - подчеркнул Мариничев.

Омбудсмен добавил, что в конфликте России и мессенджера "позиции являются краевыми".

"Если подходить с точки зрения истории по конкретным преступлениям, терактам, в рамках этих обращений, если будут выданы данные, интересующие спецслужбы конкретно по инциденту, который послужил причиной конфликта между Россией и Telegram, то инцидент может быть исчерпан", - не исключил Мариничев.

Во вторник стало известно, что Telegram обновил на своем сайте политику конфиденциальности, сообщив, что "готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда". "Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих пор такого не случалось", - говорится в сообщении.

В свою очередь адвокат мессенджера Павел Чиков сообщил "Интерфаксу", что Telegram по-прежнему не готов передавать ключи шифрования ФСБ, а речь идет только о раскрытии по решению суда IP-адресов и номеров телефонов пользователей, подозреваемых в терроризме.

На сайте мессенджера разъясняется, что политика конфиденциальности Telegram была обновлена в связи с вступлением в силу Общего регламента по защите данных Европейского союза. "Политика конфиденциальности была расширена 14 августа 2018 года, чтобы добавить информацию, требуемую законом о защите данных ЕС", - говорится в сообщении. Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) вводит новые требования к обработке персональных данных потребителей. Компании, которые не будут им соответствовать, не смогут работать на европейском рынке и могут быть оштрафованы на сумму до 20 млн евро. Регламент вступил в силу 25 мая 2018 года.

ФСБ и Роскомнадзор против Telegram

В 2017 году у властей РФ возникли претензии к мессенджеру в связи с отказом компании предоставить по требованию ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, который попросил немедленно заблокировать Telegram в России из-за отказа исполнять требование ФСБ.

Представители Telegram и основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно говорили, что предоставить ключи для декодирования сообщений технически невозможно. Несмотря на попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram, он по продолжает работать.