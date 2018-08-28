В Сочи задержали одного из похитителей сумки с 30 млн рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сочинские полицейские задержали одного из четырех жителей Северокавказского региона, ограбивших в Сочи мужчину, у которого в сумке находилось 30 млн рублей. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник во вторник.

"Один из грабителей задержан. Он дает признательные показания. Остальные - трое грабителей и наводчик - объявлены в федеральный розыск", - подчеркнул источник.

По его словам, у задержанного при себе было 7 млн рублей, которые изъяли.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю информацию источника не опровергли: "Проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - сказали в пресс-службе.