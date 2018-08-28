ЕСПЧ присудил россиянке 10 тыс. евро за нарушение полицией РФ права на жизнь ее сына

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил присудить компенсацию в размере десяти тысяч евро за причинение морального вреда по делу "Ходюкевич против РФ", говорится в коммюнике суда, распространенном во вторник.

Истцом является гражданка России Галина Ходюкевич. В жалобе, направленной в ЕСПЧ, сказано, что предметом судебного разбирательства стала смерть ее сына Алексея Алчина.

"В сентябре 2008 года сын истца был задержан и доставлен в полицейский участок после драки с женой, которая ударила его скалкой", - отмечается в документе.

По версии Ходюкевич, во время допроса полицейские, вероятно, применили к Алчину физическую силу и ударили его по голове. Мужчина в бессознательном состоянии был обнаружен позднее на тротуаре. От полученной травмы он скончался. "Истец предположила, что смерть ее сына стала результатом плохого обращения со стороны сотрудников полиции в полицейском участке", - отмечается в документе.

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что полиция не провела должного расследования инцидента, таким образом, нарушив статью 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека.