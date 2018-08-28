Архангельский застройщик заявил о законности рекламы с изображением женской груди

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Архангельский застройщик "Аквилон Инвест", использовавший образ женской груди в своей рекламе, не согласен с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нарушении им законодательства, регулирующего рекламные изображения.

"Все, кто разрабатывают для нашего холдинга рекламные акции, проводят их предварительный анализ и правовую проверку. Мы ни в коем случае не допускаем нарушение закона "О рекламе" и тем более не используем оскорбительных образов, указывающих физические недостатки человека, это не в наших интересах", - сообщает пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора ИК "Аквилон Инвест" Алексея Попкова.

Ранее управление ФАС по Архангельской области рассмотрела жалобу заявителей, которые посчитали оскорбительной рекламу компании застройщика "Аквилон Инвест" с изображением женщины, измеряющей свою грудь лентой. Слоган на плакате гласил "У нас маленькие цены и много комплексов". Эксперты антимонопольной службы согласились с претензиями заявителей о том, что "реклама указывает на физические недостатки у женщин".

ФАС сочла сексистской рекламу строительной компании, но в том же решении назвала небольшую женскую грудь "физическим недостатком". Так они уважают женщин или всё-таки нет?https://t.co/QhNCYd1NxO pic.twitter.com/IL1J1SniM6 — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 27 августа 2018 г.

В свою очередь в компании отметили, что "в изображении, используемом в ходе рекламной кампании, по нашему мнению, каждый видит, то, что он хотел бы увидеть".

"И мнение специалистов соответствующих органов - это тоже частное субъективное мнение, которое не является единственным безусловно верным и истиной в последней инстанции. Для решения таких вопросов необходимо привлекать соответствующих экспертов в рамках судопроизводства. И делать соответствующие выводы на основании судебного решения", - отметил Попков.

Также в компании подчеркнули, что никаких уведомлений о привлечении к ответственности от УФАС не получали.

Строительно-инвестиционный холдинг "Аквилон Инвест" создан в Архангельске в 2003 году. В активе холдинга более 70 построенных объектов различного назначения общей площадью 600 тыс. кв.м.