Останки около 400 солдат и офицеров вермахта обнаружены в новгородских лесах

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Останки около 400 солдат и офицеров вермахта обнаружены в лесах Новгородской области, сообщили во вторник "Интерфаксу" в российской Ассоциации "Военные мемориалы".

"Кладбище погибших военнослужащих найдено в урочище Кречно в районе деревень Замошье и Кересть", - сказал собеседник агентства.

Предварительно, на этом кладбище в 1944 году были преданы земле сотни солдат и офицеров вермахта, в том числе - латышских легионеров и представителей других стран, воевавших в годы Второй мировой войны на стороне Германии. "По всей видимости, речь идет как о военнослужащих, убитых в боях с советскими войсками, так и о скончавшихся от ран", - добавили в ассоциации.

Останки солдат и офицеров вермахта перезахоронят на немецком кладбище в Великом Новгороде. "Если будет решено военнослужащих или некоторых из них перезахоронить на их родине, необходимо будет оформлять дополнительные документы на их вывоз за границу", - сказал собеседник агентства.