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Международные организации обеспокоились положением правозащитников в Чечне

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Международные организации Human Rights Watch, Amnesty International и Front Line Defenders просят президента РФ Владимира Путина не допустить противоправных действий в отношении правозащитников в Чечне со стороны главы республики Рамзана Кадырова. В Грозном обвинения категорически отвергли.

"Обращаемся к вам в связи с недавними заявлениями главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в которых он обещает наказывать родственников предполагаемых участников вооруженного подполья за действия последних и прямо угрожает правозащитникам, приравнивая их к террористам и обещая закрыть для них доступ в Чечню", - говорится в открытом письме трёх правозащитных организаций на имя президента, опубликованном на сайте Human Rights Watch.

Правозащитники отмечают, что в заявлении Кадырова о запрете на въезд в Чечню "усматривается намерение совершить противозаконные действия". В письме говорится также, что власти Чечни "прицельно преследуют правозащитников: непосредственно или через третьих лиц, действующих при полной безнаказанности, власти практикуют в отношении них угрозы, нападения и убийства, имели место случаи поджога офисов правозащитных организаций".

Правозащитники просят президента осудить недавнее заявление Кадырова.

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Обращение подписали директор по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Хью Вильямсон, старший директор по исследованиям Amnesty International Анна Нейстат и исполнительный директор Front Line Defenders Эндрю Андерсон.

Поводом для обращения стали заявления Кадыров, сделанные им после нападений на полицейских в Чечне 20 августа.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, в свою очередь, заявил "Интерфаксу" во вторник, что "письмо в адрес президента РФ продиктовано отнюдь не заботой о правозащитниках".

"Если бы авторы обращения руководствовались этими целями, то изучили бы суть вопроса", - сказал Каримов, подчеркнув, что в Чечне "не существует никакой угрозы для членов правозащитных организаций". "Кадыров никогда не чинил препятствий их деятельности", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, в своем недавнем выступлении Кадыров "посоветовал родителям, которые заметили, что подростки могут быть вовлечены в преступную деятельность, обращаться в органы опеки или правоохранительные органы, если сами родители не в состоянии повлиять на своих детей".

"Кадыров задается вопросом: почему правозащитные организации никогда не интересовались судьбой пострадавших от рук бандитов сотрудников правоохранительных органов. Глава республики также подчеркивал, что вести какие-либо разговоры в поддержку преступников и их пособников аморально", - сказал пресс-секретарь Кадырова.

Он опроверг утверждения, что в Шали проводились массовые задержания несовершеннолетних. "Это слухи, которые распространялись так называемыми правозащитниками", - сказал Каримов.

"Мы крайне удивлены тем, что авторы письма обратились к главе государства, оперируя домыслами, вместо того, чтобы вникнуть в суть проблемы", - заключил Каримов.

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Теги: Human Rights Watch, Amnesty International, Front Line Defenders, Чечня

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