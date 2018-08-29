Прокуратура начала проверку по факту загрязнения рек в Якутии компанией АЛРОСА

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Проводится проверка по факту загрязнения рек Ирелях, Малая Ботуобуйа, Вилюй в результате прорыва дамб на дражных полигонах месторождения "Иреляхская россыпь", принадлежащего АЛРОСА, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Предварительно установлено, что содержание веществ, содержащихся в отобранных с места прорыва дамб пробах воды, не соответствует нормативам предельно допустимых концентраций для воды водных объектов рыбохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

В ходе проверок контролирующими органами будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства, действиям акционерной компании с учетом характера и степени причиненного вреда водным объектам, окружающей среде, водным биологическим ресурсам.

Как сообщалось ранее, из-за аномальных ливневых дождей произошло размытие четырех дамб компании АЛРОСА на Иреляхском водохранилище, откуда вода с высоким содержанием взвеси (мельчайших глинистых частиц) попала в реку Малая Ботуобуйа, Ирелях и Вилюй. АЛРОСА восстанавливает ограждения.