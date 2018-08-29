Ущерб аграриев от июльского паводка в Забайкалье составил 33 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный июльским паводком сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края, составил 33 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба главы региона.

По данным пресс-службы, на компенсацию ущерба от паводка приняты документы от 13 сельскохозяйственных организаций и 2059 владельцев личных подсобных хозяйств.

"Ущерб по прямым затратам в растениеводстве по личным подсобным хозяйствам составил 17,5 млн рублей, по сельскохозяйственным организациям - 15,2 млн рублей, в животноводстве: по личным подсобным хозяйствам - 147 тыс. рублей, по сельскохозяйственным организациям - 113 тыс. рублей", - цитирует министра сельского хозяйства региона Владимира Лоскутникова пресс-служба.

По его словам, документы по пострадавшим объектам отправлены в министерство сельского хозяйства Российской Федерации для проведения экспертной оценки.