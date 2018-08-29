Президентская библиотека представила документы уголовного дела о покушении на Ленина

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президентская библиотека оцифровала хранившиеся в Государственном архиве РФ документы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, совершенном 30 августа 1918 года, сообщила во вторник пресс-служба учреждения.

Как отмечают в библиотеке, уголовное дело состоит из 105 листов, которые охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года. Они включают в себя свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Ленина, директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

Специалисты подчеркивают, что оцифрованные и представленные для всеобщего доступа материалы позволяют разобраться в ситуации на основе фактов.

В частности, среди документов представлены показания помощника военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Стефана Батулина, который в момент покушения находился от Ленина на расстоянии 15-20 шагов, а впоследствии задержал стрелявшую в вождя Фанни Каплан.

Здесь же представлены фотографии смоделированного покушения.

"На одном из снимков запечатлен "момент, непосредственно предшествовавший покушению на убийство". Машина стоит боком, за рулем сидит шофер Ленина Степан Гиль (в инсценировке он изображает самого себя). Рядом с машиной стоят "Ленин" и "М. Г. Попова", они о чем-то разговаривают. У передних колес машины застыла "Каплан-Ройдман" (ее в инсценировке изображал Виктор Кингисепп)", - говорится в сообщении.

Большую же часть материалов о покушении на Ленина, представленных на портале Президентской библиотеки, составляют бюллетени о здоровье вождя и свидетельства врачей.