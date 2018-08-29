Правительство РФ поддержало введение патентов в растение- и животноводстве

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало введение патентной системы налогообложения в животноводстве и растениеводстве, говорится в официальном отзыве правительства на законопроект о дополнении перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Документ размещен на сайте правительства.

"Правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению по замечаниям юридико-технического характера", - говорится в отзыве.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 34643 и 34645 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" внесен группой депутатов. Им также предлагается предоставить регионам право объединять виды предпринимательской деятельности, в отношении которых в растениеводстве и животноводстве может применяться патентная система, в единый патент и устанавливать потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход.

Правительство отмечает, что это следует предусмотреть без определения в Налоговом кодексе понятия "единый патент" и внесения в него корреспондирующих изменений.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне этого года. В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.

Как заявлял ранее "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, патентная система может быть выгодна и удобна для тех индивидуальных предпринимателей в АПК, которые работают в животноводстве и растениеводстве без образования юридического лица.

С другой стороны, отметил он, эта система может вывести из тени те личные подсобные хозяйства, которые, по сути, превратились в товарные хозяйства и большую часть своей продукции продают. "С точки зрения пополнения бюджета эта мера правильная, но она вряд ли простимулирует развития производства, поскольку будет восприниматься как налог, которого раньше не было", - заявил Рылько, напомнив, что личные подсобные хозяйства налогами не облагаются, поскольку их продукция предназначена для личного потребления.

"Для того чтобы мера реально заработала, необходимо четко определить пороговые значения, при каких условиях необходимо будет получать патент", - сказал он.