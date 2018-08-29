Более 130 тысяч контрафактных прописей и рабочих тетрадей изъяли в Петербурге

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Петербурга в преддверии учебного года изъяли более 130 тысяч контрафактных прописей и рабочих тетрадей на 12 млн рублей, сообщили в группе компаний "Просвещение" в среду.

"27 августа в рамках проверочных мероприятий правоохранительными органами Москвы и Санкт-Петербурга обнаружена крупнейшая партия пиратской продукции общим тиражом более 130 тысяч экземпляров. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения авторских прав АО "Издательство "Просвещение" в особо крупном размере. Предварительный ущерб правообладателю составил свыше 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, в 2017 году в издательство поступила информация о незаконной деятельности проживающего в Петербурге российского гражданина, который наладил крупное производство и продажу учебной литературы под брендом "Просвещения". Выпущенная контрафактная литература через налаженные каналы сбыта распространялась по всей территории России, преимущественно в южных регионах - в частности, в Республике Дагестан.

После первичной проверки собственными силами, которая подтвердила подлинность полученной информации, издательство обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города, крупная партия контрафактных экземпляров прописей и рабочих тетрадей по английскому языку, окружающему миру и математике для учеников начальной и средней школы были обнаружены в помещениях типографии ООО "Профпринт" в поселке Парголово. "Деятельность организации принесла правообладателю АО "Просвещение" ущерб на сумму более 12 млн рублей", - сказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).