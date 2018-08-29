Российская таможня изъяла более 500 тыс. единиц контрафакта с символикой FIFA в период ЧМ-2018

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полмиллиона единиц контрафакта с символикой FIFA обнаружили таможенники за время подготовки к ЧМ-2018, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) в среду.

"Таможенные органы выявили свыше 510 тыс. единиц контрафактной продукции под брендом FIFA в период подготовки и проведения ЧМ-2018 (с июля 2016 по июнь 2018 года)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, большую часть продукции с символикой FIFA таможенники изъяли у юридических лиц в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Южного таможенных управлений (82%), 11% изъято у физических лиц.

"Наиболее часто встречающимися контрафактными товарами с символикой ЧМ-2018 были мячи, детские игры и игрушки, сувенирная и печатная продукция, упаковочные пакеты, головные уборы, одежда", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ФТС сообщили, что для предотвращения ввоза контрафакта из Китая организовано взаимное информирование российских и китайских таможенников об обнаружении поддельной продукции с символикой FIFA. Коллеги обменялись сведениями о 39 подобных случаях.