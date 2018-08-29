ФССП выплатит жительнице Кургана почти 100 тысяч рублей за неудавшийся отпуск

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России заплатит жительнице Кургана компенсацию за испорченный отпуск, сообщает пресс-служба Курганского городского суда в среду.

По данным пресс-службы, жительница Кургана в ноябре прошлого года купила три путевки на отдых в Дубай для себя, своего супруга и внучки стоимостью 125 тыс. рублей.

На пограничном контроле в аэропорту "Кольцово" ей был запрещен выезд из РФ в связи с постановлением ФССП из-за вовремя не уплаченных налогов. Между тем женщина погасила долг уще в сентябре, ограничение было отменено, но не было исполнено из-за допущенных в постановлении ошибок.

Курганский городской суд частично удовлетворил иск потерпевшей, взыскав с ФССП 5 тыс. рублей компенсации морального вреда, стоимость двух путевок в размере 83 тыс. 333,33 рублей, судебные расходы - 2 тыс. рублей, оплату услуг представителя 7 тыс. рублей, оплату государственной пошлины в размере 300 рублей - всего более 97 тыс. рублей.