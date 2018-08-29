Глава Минпросвещения обещала покончить с третьей сменой в школах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В некоторых российских школах еще остается третья смена, эта практика должна быть прекращена, сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

В третью смену, по словам министра, учатся 8,6 тыс. человек. Она пояснила, что такие школы остались, в том числе, в Бурятии (1239 учеников там учатся в третью смену), Дагестане (3398) и Чечне (4008).

"Мы заложили дополнительные средства в национальный проект "Образование" на строительство дополнительно 73 тыс. новых школьных мест, чтобы навсегда покончить с третьей сменой", - сказала Васильева на селекторном совещании в подмосковных Горках, посвященном началу нового учебного года.

Кроме того, министр сообщила, что во вторую смену обучается 2,21 млн человек из 15, 6 млн учащихся.