Заключенные свердловской колонии прекратили акцию и начали питаться в столовой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Шестнадцать осужденных колонии строгого режима N46 города Невьянска Свердловской области, которые отказались есть в столовой, требуя встречи с помещенным в штрафной изолятор нарушителем, прекратили акцию, сообщает пресс-служба Главного управления ФСИН России по региону.

"Осужденные ИК-46 отозвали заявления и начали в 17:00 по местному времени ужинать", - говорится в сообщении.

Вечером 28 августа 16 осужденных ИК-46 отказались есть в столовой и потребовали встречи с заключенным, который за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка был помещен в штрафной изолятор.

Предположительно, инициаторы отказа питаться в столовой требовали встречи с сидящим с ШИЗО, рассчитывая, что к акции присоединятся другие осужденные.

При этом осужденные питались едой, которая у них была - продуктами из посылок и из магазина при ИК-46.