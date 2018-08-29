Арестован экс-начальник отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Суд в Казани арестовал до 27 октября бывшего начальника отдела по борьбе с оргпреступностью (БОП) МВД Татарстана Ильнара Залялова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Собеседник агентства добавил, что арестованный свою вину не признает.

Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, что в отношении Залялова возбуждено уголовное дело о получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году Залялов, являясь на тот момент начальником БОП МВД по Татарстану, получил от двух граждан за оказание им общего покровительства деньги и стройматериалы на сумму не менее 500 тысяч рублей.

В МВД Татарстана агентству уточнили, что Залялов с июля этого года находится на пенсии. Он подполковник в отставке.