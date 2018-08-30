МВФ пообещал рассмотреть запрос Аргентины на ускоренное перечисление кредита на $50 млрд

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) обещал изучить запрос Аргентины на ускоренное перечисление средств из открытой стране кредитной линии на $50 млрд и пересмотреть план восстановления экономики.

В заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард отмечается, что она провела "конструктивную беседу" с президентом Аргентины Маурисио Макри и что эксперты МВФ в тесном сотрудничестве с аргентинскими властями пересмотрят текущие условия, чтобы оградить страну от дальнейших экономических потрясений.

"В том числе для этого будут использованы более решительные меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также будут предприняты дополнительные усилия по оказанию поддержки наиболее уязвимым слоям общества", - сказала Лагард.

В настоящее время Аргентина переживает рецессию, инфляция близка к 30%, а ставка аргентинского ЦБ является самой высокой в мире - 40%. При этом инвесторы все больше сомневаются в способности правительства покрыть госрасходы хотя бы до конца следующего года даже с учетом кредита МВФ.

В июне исполнительный совет МВФ одобрил открытие Аргентине кредитной линии по программе stand-by (SBA) на $50 млрд сроком на три года с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ. В том же месяце Аргентина получила первые $15 млрд. Половина этой суммы ($7,5 млрд) была направлена на поддержку бюджета.

Ожидалось, что в сентябре Буэнос-Айрес получит второй транш - в $3 млрд.

В понедельник министерство финансов Аргентины пересмотрело прогноз изменения ВВП на текущий год: теперь ожидается снижение на 1% вместо ранее предполагавшегося роста на 3%.

Новое правительство Аргентины унаследовало от предыдущего кабинета высокий дефицит бюджета и большой госдолг. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.