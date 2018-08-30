Вице-мэру Йошкар-Олы предъявили обвинение во взяточничестве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение заместителю мэра Йошкар-Олы Андрею Загайнову, задержанному по подозрению в коррупции.

Республиканское СУ СКР сообщает в четверг, что ему инкриминируется ч.3 ст.30 п. "в" ч. 5 ст.290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По версии следствия, Загайнов "договорился с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью о том, что за вознаграждение в размере 250 тысяч рублей он поспособствует внедрению автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципального предприятия "Троллейбусный транспорт".

Кроме того, чиновник обещал обеспечить победу в аукционе организации, которую в качестве подрядчика представляет взяткодатель.

После заключения контракта, вечером 21 августа, деньги были переданы посреднику. Однако отдать их чиновнику он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что Загайнов был взят под стражу.