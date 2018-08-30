Устроившего взрыв в петербургском супермаркете будут принудительно лечить

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение обвиняемого в теракте в петербургском супермаркете "Перекресток" Дмитрия Лукьяненко, который в ходе следствия был признан невменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы.

"Для прохождения стационарного лечения Лукьяненко направлен в ФКУ "Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" министерства здравоохранения Российской Федерации до декабря 2018 года", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя.

Как сообщалось, вечером 27 декабря 2017 года в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 18 человек. По данным СКР, мощность взрывного устройства составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Обвинение в теракте было предъявлено 35-летнему петербуржцу Лукьяненко. Следствием установлено, что мужчина умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах его поступка и фотографии бомбы.

На допросах Лукьяненко подтвердил причастность к организации и совершению преступления. Он заявил, что мотивом стала ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.

Как сообщалось, проведенная в ходе расследования теракта судебно-психиатрическая экспертиза признала Лукьяненко невменяемым.