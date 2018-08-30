Следователи проверят информацию о пытках в Белгородской колонии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку информации о нарушениях прав заключенных в исправительной колонии ИК-7 в Белгородской области, сообщает СУ СКР по региону.

Ранее в СМИ была опубликована информация о применении пыток, в том числе с использованием электрошокера, в указанном исправительном учреждении.

В конце июля "Новая газета" обнародовала видео истязаний заключенного Евгения Макарова, которого 18 сотрудников ярославской колонии длительное время избивали кулаками и дубинками. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В конце августа после публикации очередного видео с пытками в той же колонии было возбуждено еще одно уголовное дело.

Впоследствии стало известно о других случаях жестокого обращения с заключенными в российских колониях. Глава ФСИН России Геннадий Корниенко дал указание создать в регионах комиссии по рассмотрению заявлений о подобных фактах. Кроме того, служба объявила о масштабной ревизии в колониях.