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Сотрудников казанской колонии задержали по подозрению в избиении заключенных

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту превышения должностных полномочий сотрудниками казанской колонии, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по региону.

По предварительной версии, в августе в Казани сотрудники исправительной колонии N18 избили одного из осужденных.

"По подозрению в совершении данного преступления были задержаны оперативные сотрудники указанной колонии, 30-летние Ленар Гаязов и Андрей Семенов. Им предъявлено обвинение, свою вину Гаязов и Семенов не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в пресс-релизе.

В ходе следствия установлен еще один факт избиения осужденных - в 2015 году Гаязов несколько раз ударил одного из осужденных деревянным предметом. По данному факту также возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ.

"Планируется, что возбужденные уголовные дела по факту избиения осужденных будут объединены в одно дело", - уточнил "Интерфаксу" представитель управления СКР.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги: Казань, ФСИН
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