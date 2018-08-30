Тело погибшего альпиниста найдено в горах Алтая

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Спортсмены, поднимавшиеся на вершину Актру в Республике Алтай, обнаружили во льдах тело погибшего альпиниста, сообщает следственное управление СКР по региону.

Труп погибшего был найден 24 августа, о чем альпинисты сообщили в Главное управление МЧС России по Республике Алтай. Спустя несколько дней спасателям удалось освободить изо льда тело замерзшего альпиниста, после чего оно было транспортировано в морг районной больницы.

"По предварительным данным, исходя из сохранившейся на теле альпиниста одежде и находившихся при нем предметов, погибшим является 49-летний житель города Белокуриха Алтайского края, пропавший без вести в горах Горного Алтая в мае 2014 года", - сказано в сообщении.

Родственники пропавшего без вести мужчины выехали в Кош-Агачский район для проведения опознания.

По факту обнаружения тела альпиниста проводится проверка.