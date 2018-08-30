Пожар в новосибирской больнице локализовали

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"Пожар локализован на площади 80 кв. метров, ведется проливка помещения. Больные вернулись в палаты", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.
Пожар начался в 14:53 по московскому времени в подвале корпуса №7, из здания были эвакуированы более 100 человек.