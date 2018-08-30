Суд Петербурга конфисковал танк Т-60 у катавшего на нем людей предпринимателя

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге прекратил уголовное дело против предпринимателя Павла Бараненко по делу о падении людей с принадлежащего ему танка Т-60, сам танк решено конфисковать у бизнесмена, сообщили в четверг в пресс-службе судов города.

Дело прекращено в связи с примирением сторон, потерпевшие сказали, что ущерб им возмещен полностью, рассказали в суде.

​"В соответствии с пунктом "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ суд постановил конфисковать и обратить в собственность РФ принадлежащее обвиняемому имущество - танк Т-60", - отмечается в сообщении.

Бараненко обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, в апреле-мае 2018 года предприниматель организовал в парке 300-летия Петербурга в Приморском районе города платное катание на модели танка Т-60. За 300 рублей можно было сесть на танк и проехать на его кабине. 29 апреля во время катания с машины упали дети 2003 и 2008 годов рождения и мужчина 1985 года рождения. Они получили травмы, им была оказана медпомощь.