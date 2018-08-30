Первый модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ поступит в войска в этом году

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Поступление в войска первого модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ ожидается в нынешнем году, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко журналистам в четверг.

"Сегодня обсуждались вопросы модернизации Ту-95МС до версии Ту-95МСМ. По этим самолетам заключен государственный контракт, и первая машина поступит в войска в этом году", - сказал Криворучко в ходе посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева.

Как сообщили в Минобороны, в рамках глубокой модернизации самолетов Ту-95МС предусмотрено их оснащение двигателями и воздушными винтами с улучшенными характеристиками, новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и системой управления вооружением "с расширенной номенклатурой применяемых средств поражения".