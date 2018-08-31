Прокуратура выявила хищения при строительстве очистных сооружений в Магадане

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Магадане по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности при строительстве очистных сооружений, повлекшей причинение особо крупного ущерба, сообщается в пятницу на сайте генпрокуратуры.

Следствие после прокурорской проверки возбудило дело в отношении неустановленного лица по ч. 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Установлено, что строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод велось в Магадане в рамках заключенного муниципального контракта между мэрией и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" контракта общей стоимостью более 1 млрд. рублей. Срок окончания работ - ноябрь 2013 года.

В результате заключенных дополнительных соглашений к контракту общая стоимость строительства выросла до 1,7 млрд. рублей, а срок окончания работ перенесен на конец декабря 2017. Профильный департамент мэрии принял объект и ввел его в эксплуатацию.

При этом, по данным прокуратуры, работы не были выполнены ненадлежащим образом.

Кроме того установлено, что за фактически невыполненные работы на расчетный счет АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" перечислены более 20 млн. рублей.