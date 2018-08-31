Последний из пострадавших на Памире россиян эвакуирован из Таджикистана на родину

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Таджикистан покинул последний из остававшихся в республике российских альпинистов, пострадавших 12 августа при жесткой посадке в горах вертолета Ми-8, сообщило посольство России в Душанбе.

По данным дипломатов, Виктор Дубина в четверг был эвакуирован специальным бортом в Брянск для продолжения необходимого лечения.

"По заверению врачей медицинского комплекса "Истиклол", у спортсмена наблюдается положительная динамика, но для его полной реабилитации потребуется еще определенный период времени", - говорится в сообщении.

Посольство России также поблагодарило таджикскую сторону за своевременное оказание помощи в спасении жизней российских граждан.

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 15 альпинистов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в горах Таджикистана 12 августа. Погибли три российских альпиниста и двое пилотов - таджикских граждан, 10 российских альпинистов, один гражданин Белоруссии и один подданный Испании с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинский комплекс в Душанбе.