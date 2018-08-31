Главные новости
31августаВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 31 августаВ РоссииВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном мореЭкономикаТрамп пригрозил выходом США из ВТО
В России

Последний из пострадавших на Памире россиян эвакуирован из Таджикистана на родину

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Таджикистан покинул последний из остававшихся в республике российских альпинистов, пострадавших 12 августа при жесткой посадке в горах вертолета Ми-8, сообщило посольство России в Душанбе.

По данным дипломатов, Виктор Дубина в четверг был эвакуирован специальным бортом в Брянск для продолжения необходимого лечения.

В миреВсех туристов вывезли из района пика Сомони в горах ТаджикистанаЧитать подробнее

"По заверению врачей медицинского комплекса "Истиклол", у спортсмена наблюдается положительная динамика, но для его полной реабилитации потребуется еще определенный период времени", - говорится в сообщении.

Посольство России также поблагодарило таджикскую сторону за своевременное оказание помощи в спасении жизней российских граждан.

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 15 альпинистов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в горах Таджикистана 12 августа. Погибли три российских альпиниста и двое пилотов - таджикских граждан, 10 российских альпинистов, один гражданин Белоруссии и один подданный Испании с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинский комплекс в Душанбе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Таджикистан, Памир, Россия

Новости по теме

В России
ВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном мореВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном море
Военные отработают борьбу против подводных лодок, противовоздушную оборону и защиту морских коммуникацийПодробнее
 Песков не исключил возможность контактов Путина и Трампа на разных форумахПесков не исключил возможность контактов Путина и Трампа на разных форумах
Предыдущая встреча президентов состоялась на российско-американском саммите в ХельсинкиПодробнее
 В Петербурге арестовали трех подростков после избиения людей в Таврическом садуВ Петербурге арестовали трех подростков после избиения людей в Таврическом саду
Вечером 24 августа компания подростков беспричинно напала на нескольких прохожихПодробнее
 ФАС завела дело на челябинского губернатора о сговоре на аукционах на 8 млрд руб.ФАС завела дело на челябинского губернатора о сговоре на аукционах на 8 млрд руб.
По информации службы, лоты на торгах за право ремонта автодорог постоянно укрупнялись, заявки большинства компаний отклонялись в пользу "Южуралмоста"Подробнее
"Яндекс" убрал пиратский контент, удаления которого требовал "Газпром-Медиа""Яндекс" убрал пиратский контент, удаления которого требовал "Газпром-Медиа"
В компании намерены оспаривать в суде решение об удалении и подчеркивают, что мог быть удален и легальный контент, который нет возможности отличить от пиратскогоПодробнее
 Избитый в колонии Макаров после выхода на свободу пробудет три года под надзоромИзбитый в колонии Макаров после выхода на свободу пробудет три года под надзором
Суд удовлетворил иск ярославской колонии, где его объяснили наличием у Макарова многочисленных нарушений режимаПодробнее
 "Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажиров"Аэрофлот" объявил о планах ввести новые платные услуги для пассажиров
В частности, платить придется за выбор мест в эконом-классеПодробнее
 Осужденный за экстремизм журналист Соколов освободился из колонииОсужденный за экстремизм журналист Соколов освободился из колонии
Корреспондент РБК вышел на свободу после пересчета срока наказания с учетом его пребывания в СИЗОПодробнее
 Forbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиянForbes опубликовал первый рейтинг самых влиятельных россиян
Вторым после Путина в стране, по версии издания, является Герман ГрефПодробнее
 Россия успешно испытала новую ракету системы ПРОРоссия успешно испытала новую ракету системы ПРО
Новая противоракета поразила цель с заданной точностьюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Фотохроника 29 августа6 фото
29 августа
Фотохроника 29 августа
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 31 августаВ РоссииВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном мореЭкономикаТрамп пригрозил выходом США из ВТОКультураЭпоха КобзонаВ России"Яндекс" убрал пиратский контент, удаления которого требовал "Газпром-Медиа"СпортЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Шарапова вышла в третий круг US Open

Звонарева и Касаткина сошли с дистанции в женском одиночном разряде Подробнее

Промышленный PMI Китая неожиданно вырос в августе после трех месяцев снижения

Нефть Brent подорожала до $77,7 за баррель

Укравшему фотографии Дженнифер Лоуренс хакеру назначили наказание

Жительница Иркутской области 77 лет скрывала дату рождения

УЕФА организует новый еврокубок

Twitter будет сертифицировать политическую рекламу

Что случилось этой ночью: пятница, 31 августа

Масштабные учения российских военных в Средиземном море, угроза выхода США из ВТО Подробнее

Последний из пострадавших на Памире россиян эвакуирован из Таджикистана на родину

МЧС предупредило об осторожности в связи с дождем и грозой в Москве

Сирийская провинция Эль-Кунейтра получила от Дамаска около $10 млн

ВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном море

ВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном мореВоенные отработают борьбу против подводных лодок, противовоздушную оборону и защиту морских коммуникаций Подробнее

Россия приостановила принятие доклада экспертов ООН по санкциям против КНДР

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп пригрозил выходом США из ВТОПрезидент США считает, что организация ущемляет интересы его страны Подробнее

Посольство РФ призвало США прекратить "вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных"

Трамп назвал незаконным расследование предполагаемого сговора с Россией

Прокуратура выявила хищения при строительстве очистных сооружений в Магадане

В Стамбуле пройдет встреча Московского и Константинопольского патриархов

Российские истребители девять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов

Рабочая группа Госдумы обсудит президентские инициативы по изменению пенсионного законодательства

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru