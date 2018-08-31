Жительница Иркутской области 77 лет скрывала дату рождения

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Черемховский районный суд Иркутской области восстановил дату рождения 95-летней местной жительницы, которая в начале Великой Отечественной войны уничтожила свое свидетельство о рождении, чтобы попасть на фронт.

"Чтобы скрыть несовершеннолетний возраст от военкомата, в 1941 году 17-летняя Мария приписала лишних три месяца к дате своего рождения, а дома сожгла единственный документ - свидетельство о рождении. Так комсомолка попала в Советскую Армию и прошла всю войну", - сообщил Черемховский районный суд.

Все прошедшие 77 лет женщина отмечала дни рождения в дату, которую сама придумала, и никому не говорила правды.

"Я долго боялась уголовной ответственности за этот обман, да и время тогда было другое. Если бы не необходимость вступить в наследственные права, так и унесла бы эту тайну в могилу", - призналась женщина в судебном заседании, говорится в сообщении

Черемховский райсуд удовлетворил заявление пенсионерки об установлении факта рождения.