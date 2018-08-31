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Самолет МС-21 впервые выполнил посадку в темное время суток

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Опытный самолет МС-21-300, проходящий летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова, впервые выполнил посадку в темное время суток, говорится в сообщении на сайте корпорации "Иркут".

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"В ходе полета проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования. Для инструментального тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах. Полетное задание выполнено полностью, все системы работали нормально", - говорится в сообщении.

В настоящее время в летных испытаниях принимают участие два опытных самолета МС-21-300. Еще одна машина проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского (ЦАГИ).

Кроме этого, на Иркутском авиационном заводе (филиал корпорации "Иркут") строятся три опытных самолета МС-21-300, два из которых присоединятся к программе летных испытаний, а еще один поступит на ресурсные испытания в ЦАГИ.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект "Иркута" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" ) при участии предприятий "Ростеха". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров, также будет организован серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров.

Первый полет МС-21

7 фотографий
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотомКак пояснили в пресс-службе корпорации, данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетовПродолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысячи метров при скорости 300 км/часПлан полёта включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателейПо словам президента ПАО &quot;Корпорация &quot;Иркут&quot; Олега Демченко, в МС-21 вложены &quot;самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям&quot;Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 года &quot;Иркут&quot; планирует ежегодно производить по 20 МС-21, а с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в год
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом
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Теги: МС-21, Иркут

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