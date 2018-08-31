Самолет МС-21 впервые выполнил посадку в темное время суток

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Опытный самолет МС-21-300, проходящий летные испытания на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова, впервые выполнил посадку в темное время суток, говорится в сообщении на сайте корпорации "Иркут".

"В ходе полета проверено функционирование оборудования навигации и посадки, а также внешнего светотехнического оборудования. Для инструментального тестирования систем самолет выполнил несколько проходов над взлетно-посадочной полосой с двух направлений на различных высотах. Полетное задание выполнено полностью, все системы работали нормально", - говорится в сообщении.

В настоящее время в летных испытаниях принимают участие два опытных самолета МС-21-300. Еще одна машина проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского (ЦАГИ).

Кроме этого, на Иркутском авиационном заводе (филиал корпорации "Иркут") строятся три опытных самолета МС-21-300, два из которых присоединятся к программе летных испытаний, а еще один поступит на ресурсные испытания в ЦАГИ.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект "Иркута" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" ) при участии предприятий "Ростеха". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров, также будет организован серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров.