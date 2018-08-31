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В Татарстане подростка отправили под домашний арест из-за смерти избитого мужчины

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Набережночелнинский городской суд (Татарстан) отправил под домашний арест 17-летнего местного жителя, задержанного по подозрению в избиении группой подростков 49-летнего мужчины, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Подозреваемый отправлен под домашний арест до 20 сентября", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вечером 17 июля мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. Между ними произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина потерял сознание и скончался. Согласно результатам исследования, смерть наступила в результате инфаркта миокарда. Также в ходе судебно-медицинской экспертизы на теле обнаружены повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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Теги: Татарстан
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