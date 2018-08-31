Запуск к МКС научно-энергетического модуля перенесен с 2019 на 2022 год

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Научно-энергетический модуль будет отправлен на Международную космическую станцию (МКС) в 2022 году, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Запуск научно-энергического модуля перенесен на 2022 год", - сказал Борисов на совещании в ракетно-космической корпорации "Энергия".

Ранее запуск модуля планировался в 2019 году.

Борисов отметил, что в том же 2022 году в соответствии с поручениями президента РФ с космодрома "Байконур" должны быть проведены в автоматическом режиме летные испытания пилотируемого транспортного корабля нового поколения на ракете-носителе среднего класса "Союз-5".

В 2024 году они пройдут в пилотируемом режиме.