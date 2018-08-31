Отдыхающие нашли на побережье Евпатории донную мину

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Саперы в пятницу обезвредили авиационную донную мину весом 250 килограммов, найденную туристами в Черном море у побережья крымского города Евпатория, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Подозрительный предмет обнаружили на глубине около пяти метров и на расстоянии 30 метров от берега. По словам отдыхающих, очертания находки напоминали взрывоопасный предмет", - говорится в пресс-релизе.

Водолазы пиротехнического отделения идентифицировали предмет как мину времен Великой Отечественной войны.

Находившиеся на пляже отдыхающие были выведены за пределы опасной зоны, доступ к побережью с моря был ограничен. Мину отбуксировали на 200 метров от берега и подорвали.