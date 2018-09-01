Путин рассказал об отсутствии у него в детстве президентских амбиций

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин признался, что в детстве не мечтал стать главой государства.

"Конечно, видел, спал и видел", - засмеялся российский лидер, отвечая в ходе общения с победителями олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками на вопрос, как прошли его школьные годы, и видел ли он себя главой государства уже тогда. Перейдя на серьезный тон, он сказал: "Ну, что вы? Ну, конечно, нет! Разве можно?"

При этом президент признался, что в целом учиться ему нравилось. "У меня было такое, не могу сказать, что бурное детство, но в основном было дворовое детство и свободное время препровождения", - рассказал Путин.

Он добавил, что любил находиться в коллективе и коллектив был хороший. "На самом деле это большое значение имеет", - уточнил он.

Российский лидер рассказал, что до сих пор вспоминает очень многих преподавателей, которым благодарен за доброту, профессионализм, высокую педагогическую подготовку и ориентацию на ученика и его интересы.

По словам Путина, его педагоги умели выявить в учениках то, что станет их конкурентным преимуществом в будущем.