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Медведев урезал число филиалов РАНХиГС с 60 до 53

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением ликвидировал семь филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовых актов.

Согласно документу ликвидируются Адыгейский, Нижнетагильский, Новокузнецкий, Ногинский, Сосновоборский, Тюменский и Якутский филиалы академии.

Таким образом, филиальная сеть университета сократилась с 60 филиалов до 53.

Перечисленные в постановлении филиалы ранее уже некоторое время находились в стадии ликвидации.

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Теги: РАНХиГС
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