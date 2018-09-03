Медведев урезал число филиалов РАНХиГС с 60 до 53

3 сентября 12:29

В России за три года уничтожили почти 26 тыс. тонн санкционных продуктов

Из них только чуть более тысячи тонн - продукция животноводства Подробнее

3 сентября 11:14

"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багаж

Ранее авиакомпания ввела промо тариф 499 рублей для багажа весом до 10 кг только на одного пассажира из бронирования Подробнее

3 сентября 08:05

Спасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской области

Спасателям придется выносить их на руках, так как место крушения находится в труднодоступной горной местности Подробнее

2 сентября 13:40

Полиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в Москве