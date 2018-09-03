Медведев урезал число филиалов РАНХиГС с 60 до 53

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением ликвидировал семь филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовых актов.
Согласно документу ликвидируются Адыгейский, Нижнетагильский, Новокузнецкий, Ногинский, Сосновоборский, Тюменский и Якутский филиалы академии.
Таким образом, филиальная сеть университета сократилась с 60 филиалов до 53.
Перечисленные в постановлении филиалы ранее уже некоторое время находились в стадии ликвидации.