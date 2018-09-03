Осужденный экс-мэр Рыбинска переведен из колонии в Тверской области в Сибирь

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Рыбинска Ярославской области Юрий Ласточкин, осужденный на 8,5 лет лишения свободы, этапирован из Тверской области в Сибирь для дальнейшего отбытия наказания, сообщил его адвокат Рубен Маркарьян.

"Сегодня защита Юрия Ласточкина получила наконец ответ из ФСИН о судьбе экс-мэра Рыбинска, согласно которому он переведен из колонии в Тверской области в распоряжение ГУФСИН России по Красноярскому краю "в целях обеспечения его безопасности", - сказал Маркарьян "Интерфаксу" в понедельник.

Адвокат при этом отметил, что его подзащитный не писал каких-либо заявлений об опасности или ходатайств об обеспечении его безопасности. Что конкретно послужило основанием для перевода, руководство ФСИН также не сообщило.

"Считаем действия ФСИН в отношении нашего подзащитного недопустимыми и носящими иной характер, нежели чем забота о его безопасности. Защита подаст жалобу в суд. Надеемся, что своевольное и безосновательное изменение места отбывания наказания осужденного не останется незамеченным судебной системой", - заявил Маркарьян.

23 сентября 2015 года Рыбинский горсуд признал Ласточкина виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и растрате (ст.160 УК РФ) и приговорил к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 140 млн рублей. Кроме того, суд обязал вернуть государству 1 млн рублей, полученный в качестве взятки. 4 апреля этого года Бежецкий районный суд в Тверской области уменьшил штраф до 20 млн рублей.

Позиция следствия

Как установлено следствием и судом, в 2009 году Ласточкин, являясь гендиректором ОАО "НПО "Сатурн", используя свое служебное положение, завладел недвижимым имуществом предприятия в пользу подконтрольного ему ЗАО "Стройинжиниринг", причинив материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 112 млн рублей.

Кроме того, в 2013 году Ласточкин, возглавляя администрацию Рыбинска, получил через своего помощника Геннадия Телегина взятку в размере 2 млн рублей от директора одного из МУП. Телегина в июле 2014 года суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 4 млн рублей.

Ласточкин дважды был избран главой Рыбинска - 11 октября 2009 года и 8 сентября 2013 года. С 2001 года и до избрания на должность главы Рыбинска Ласточкин руководил "НПО "Сатурн".