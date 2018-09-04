Гостям ВЭФ приготовят гигантскую рыбу-монаха

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Гости Восточного экономического форума смогут попробовать редкого и ценного обитателя моря - рыбу-монаха, сообщает во вторник пресс-служба Федерального агентства по рыболовству.

"Гигантскую рыбу - более 1,5 метра - привезут целиком, разделают на кусочки и приготовят", - говорится в пресс-релизе. Несколько таких рыб гигантского размера добыли недавно рыбаки одного из приморских предприятий.

Эрилепис или морской монах - крупная рыба длиной до 2 метров; обитает в северной части Тихого океана от Калифорнии до Юго-Восточной Японии, однако повсеместно редка и по мере взросления погружается все глубже. Вероятно, за уединенный образ жизни ее и назвали "монахом".

Морской монах - редкий "гость" в уловах рыбаков. В 1990-е годы у берегов России было выловлено всего семь экземпляров.

Восточный экономический форум в этом году пройдет на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.