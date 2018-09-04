В Новосибирск из Сирии вернулись более 100 военных медиков

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 военнослужащих отдельного медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) вернулись в Новосибирск из Сирии, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены в Новосибирск. В течение трех месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы и оказывали помощь мирному населению", - говорится в сообщении.

В составе отряда были врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медицинский персонал, а также специалисты вспомогательных служб отдельного медицинского отряда.

За время служебной командировки военные медики оказали медицинскую помощь более чем 6 тыс. сирийцев, в том числе тысяче детей, провели более 100 хирургических операций.

Отмечается, что военнослужащие отдельного медицинского отряда представлены к государственным и ведомственным наградам.

Ранее в пункты постоянной дислокации на территории РФ вернулись 35 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения ВДВ и военнослужащие военной полиции.