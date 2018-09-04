Сургутским первоклашкам подарили дневники с орлом, держащим серп и молот

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Первоклассники Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) к 1 сентября получили в подарок от городской администрации дневники, на которых герб России изображен с ошибкой.

"Действительно, есть ошибка, ее исправим в течение недели. Заказываем новую партию дневников. Макет составляли в типографии, там же его проверяли. Мы же недостаточно внимательно принимали работу и пропустили это", - сообщил агентству "Интерфакс" советник главы Сургута по взаимодействию со СМИ Александр Оверчук.

По его словам, на выданных первоклассникам дневниках двуглавый орел держит не скипетр и державу, а серп и молот.

Оверчук добавил, что в этом году в Сургуте в первый класс пошли порядка 6 тыс. детей, все они были обеспечены дневниками.