ЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации Навального на YouTube

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком направил руководству Google письмо с разъяснениями, что политические мероприятия, информация о которых распространяется через YouTube, являются незаконными, заявил член ЦИК РФ Александр Клюкин.

"ЦИК России направил письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу с разъяснениями некоторых статей федерального закона номер 67 "Об основных гарантиях...", ну, коротко его назову",- сказал Клюкин на рабочем совещании Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предоставлению в вмешательства во внутренние дела РФ.

"Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер",- пояснил член ЦИК.

По его словам, компания была проинформирована, что такие мероприятия в Единый день голосования незаконны. Ответа пока не последовало, уточнил он.

"В своем письме ЦИК России также обратились внимание господина Пейджа, что в соответствии с пунктом 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях..." вмешательство иностранных организациях в любых формах не допускается, и будут расцениваться как нарушения законов российской федерации и вмешательство в выборы в нашей стране",- отметил член ЦИК РФ.

В свою очередь замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство предупредило иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории России.

"Нам известны случаи, когда популярные сервисы и инструменты Google беспрепятственно становятся площадками, размещающими противоправный, незаконный контент, напрямую нарушающий нормы законодательства РФ по выборам. В связи с этим мы бы хотели предупредить иностранные компании, и в частности компанию Google - мы уже направили официальные письма в компанию - о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории РФ", - сказал Субботин на заседании. Роскомнадзор также пока не получил ответ от компании.

Субботин подчеркнул, что у Google есть все инструменты, чтобы не допустить рекламы и распространения информации, нарушающей выборное законодательство РФ.

Ранее сторонники Навального подали заявку о проведении митинга против изменения пенсионного законодательства 9 сентября на Тверской улице. Власти Москвы не дали разрешение на организацию мероприятия.