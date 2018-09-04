Роскомнадзор уличил десятки каналов YouTube в призывах нарушать законы в период выборов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Десятки YouTube-каналов помогают пропаганде антиобщественного поведения в период региональных выборов в РФ и проводят массированные акции с призывами нарушать российский закон, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Десятки специализированных YouTube-каналов, их более сорока, рассчитанных как на общефедеральный уровень, так и на региональную аудиторию, в постоянном режиме проводят массированные акции с призывами нарушать российский закон", - сказал Субботин на совещании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета во вторник.

По его словам, отдельные иностранные интернет-площадки "не сопереживают прозрачности проведения российских выборных процессов и, не относясь должным образом к соблюдению российского законодательства, на сегодняшний день являются рупором распространения противоправной информации и прямых призывов не соблюдать законы нашей страны".

"К примеру, множество рекламных механизмов видеохостинга YouTube, который принадлежит американской транснациональной корпорации Google, на сегодняшний день берут на себя роль связующего звена в пропаганде антиобщественного поведения в период проведения выборов в РФ, в создании препятствий осознанному волеизъявлению наших граждан", - сказал замглавы Роскомнадзора.

Он также отметил, что "путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов , таких как Google", ряд лиц, заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ, пытаются привлечь к незаконной деятельности пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних.