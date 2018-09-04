Студент курского музыкального колледжа для слепых получил 7 лет за убийство однокурсника

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суд признал студента четвертого курса "Курского музыкального колледжа-интерната слепых" виновным в убийстве соседа по комнате, сообщает региональное СУ СКР во вторник.

Установлено, что в марте между 22-летний Иваном Афанасовым и его соседом по комнате произошла ссора. В ходе потасовки молодой человек взял нож и несколько раз ударил им своего однокурсника, который от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Отмечается, что оба студента были инвалидами I группы по зрению.

Суд признал Афанасова виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к семи годам колонии строгого режима.