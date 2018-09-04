"Вор в законе" Гога Потийский получил 13 лет тюрьмы за убийство бизнесмена в Москве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин Грузии Георгий Гугушвили, известный также как "вор в законе" Гога Потийский, осужден в Москве на 13 лет тюрьмы особого режима за убийство столичного предпринимателя пятилетней давности.

"Пресненский районный суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого гражданина Грузии Георгия Гугушвили. Он признан виновным за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Москвы во вторник.

По ее данным, 8 июня 2013 года в ходе ссоры со столичным предпринимателем (Александром Харченко - ИФ) Гугушвили в Брюсовом переулке нанес ему удар ножом в область груди, ранив в сердце, после чего скрылся с места преступления.

Через несколько часов от полученного ранения бизнесмен скончался в больнице. Находившийся в розыске более четырех лет Гугушвили был задержан в марте 2018 года.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Гугушвили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск родственников потерпевшего в размере 1 млн рублей.

Ранее СМИ сообщали, что в подмосковном Красногорске был задержан "вор в законе" Георгий Гугушвили - он же Гога Потийский, обвиняемый в убийстве в 2013 году в центре Москвы бизнесмена Александра Харченко. Вместе с Гугушвили были задержаны еще два представителя криминального мира. Их проверяют на причастность к преступлениям прошлых лет. По данным СМИ, при задержании все трое оказали сопротивление полиции.